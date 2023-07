Exxon Mobil chega a acordo para comprar Denbury por US$ 4,9 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 12:35 Compartilhe

A Exxon Mobil Corporation anunciou nesta quinta-feira, 13, que chegou a um acordo definitivo para comprar a Denbury, uma desenvolvedora de soluções de captura, utilização e armazenamento de carbono e recuperação aprimorada de petróleo. O acordo faz parte dos esforços para a transição energética.

A compra é uma transação integralmente em ações avaliada em US$ 4,9 bilhões (cerca de R$ 23,53 bilhões), ou US$ 89,45 (R$ 429,63) por ação, com base no preço de fechamento da ExxonMobil em 12 de julho. A transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2023.

Os acionistas da Denbury receberão 0,84 ação da Exxon Mobil para cada ação da Denbury. “A aquisição da Denbury reflete nossa determinação em expandir lucrativamente nosso negócio de Soluções de Baixo Carbono, atendendo a uma variedade de indústrias de difícil descarbonização com uma oferta abrangente de captura e sequestro de carbono”, disse Darren Woods, presidente e CEO, em comunicado para a imprensa.

Segundo o comunicado, a compra da Denbury proporciona à ExxonMobil a maior rede de dutos de dióxido de carbono de propriedade e operação nos Estados Unidos, com 1.300 milhas, incluindo quase 925 milhas de dutos em Louisiana, Texas e Mississippi, onde estão um dos maiores mercados dos EUA em termos de emissões de CO2. Além disso, há dez locais de armazenamento em terra.

A ExxonMobil afirma que um sistema de transporte e armazenamento eficiente sustenta várias cadeias de valor de baixo carbono, incluindo captura, utilização e armazenamento de carbono, hidrogênio, amônia, biocombustíveis e captura direta de ar.

Chris Kendall, presidente e CEO da Denbury, afirmou no comunicado: “Esta transação é uma oportunidade convincente para a Denbury se juntar a uma empresa líder global de energia com foco em baixo carbono, um balanço patrimonial robusto e um programa líder de retorno aos acionistas”.

A combinação das duas empresas tem o potencial de reduzir as emissões em mais de 100 milhões de toneladas métricas por ano em uma das regiões com maiores emissões dos Estados Unidos, afirmou Dan Ammann, presidente da ExxonMobil Low Carbon Solutions.

A compra também inclui operações de petróleo e gás natural na Costa do Golfo e nas Montanhas Rochosas, que totalizam mais de 200 milhões de barris de óleo equivalente, com produção atual de 47 mil barris equivalentes de petróleo por dia.

Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram unanimemente a transação, sujeita a revisões e aprovações regulatórias habituais, bem como à aprovação dos acionistas da Denbury. Fonte: Associated Press.

