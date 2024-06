Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/06/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 9 JUN (ANSA) – “O povo puniu os extremistas de direita e de esquerda”, declarou a principal candidata do PPE, Ursula von der Leyen, falando através de videoconferência aos representantes da União Democrata Cristã reunidos em Berlim, após as primeiras pesquisas de boca de urna das eleições europeias na Alemanha mostrarem a CDU e o partido irmão na Baviera (CSU) na liderança com 29,6% dos votos. (ANSA).