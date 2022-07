Extreme Fighting desta sexta (15) exibe luta pelo cinturão prateado do ONE Championship

Alerta de final de Grand Prix no ‘RedeTV! Extreme Fighting’ desta sexta-feira (15). O programa mostra o combate que vale o cinturão prateado do ONE Championship. Chingiz Allazov, do Azerbaijão, encara Sittihichai, da Tailândia, na decisão do torneio de kickboxing, categoria peso-pena.

Depois de duas fases eletrizantes, a decisão do Grand Prix coloca frente a frente dois lutadores muito agressivos. Allazov venceu os dois últimos combates do torneio por nocaute, logo no primeiro round. Já Sittihichai é um lutador bastante experiente. Ele chegou ao ONE em 2020 e desbancou nomes importantes da categoria para chegar a essa decisão.

A RedeTV! também mostra um grande duelo de muay thai feminino. Supergirl, da Tailândia, enfrenta Ekaterina Vandaryeva, de Belarus. O telespectador vai ter a chance de ver um dos combates mais polêmicos do ano que fez o presidente do ONE Championship, Chatri Sityodtong, perder a cabeça.

Com narração de Marcelo do Ó e comentários de Jaqueline Batista, o ‘RedeTV! Extreme Fighting’ vai ao ar nesta sexta-feira (15), às 23h30, na tela da RedeTV!, a casa do MMA.

Card do programa:

MMA/Peso-Palha

SUPERGIRL (Tailândia) x (Belarus) EKATERINA VANDARYEVA

MMA/Peso-Palha

SENZO IKEDA (Japão) x (Indonésia) ELIPUTUA SIREGAR

Submission Grappling/Peso-Leve

SHINYA AOKI (Japão) x (EUA) KADE RUOTOLO

Kickboxing/Peso-Pena – Final Grand Prix

CHINGIZ ALLAZOV (Azerbaijão/Belarus) x (Tailândia) SITTHICHAI SITSONGPEENONG

E MAIS: