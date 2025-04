Extrema direita francesa convoca manifestação em apoio à líder inabilitada

A extrema direita francesa convocou, neste domingo (6), uma manifestação em Paris em apoio à sua líder, Marine Le Pen, condenada a quatro anos de prisão e cinco de inabilitação política, a dois anos das próximas eleições presidenciais.

O partido Reagrupamento Nacional (RN) convocou uma manifestação às 13H00 GMT (10h00 em Brasília) em Les Invalides, o emblemático edifício parisiense que abriga o túmulo de Napoleão.

O protesto surge na sequência da condenação, na segunda-feira, de sua líder, Marine Le Pen, por desvio de fundos públicos quando era deputada ao Parlamento Europeu.

A condenação representou um “terremoto político” na França, segundo a imprensa, sobretudo quando a política de 56 anos aparecia forte nas pesquisas presidenciais.

Dois outros protestos acontecerão simultaneamente. O primeiro foi convocado pelo partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) e por ambientalistas na Place de la République, na capital francesa.

O segundo, planejado há meses, ocorrerá em Saint-Denis, a norte de Paris, e foi organizado pelo partido centrista Renascença, próximo ao campo presidencial.

O Tribunal Correcional de Paris condenou Le Pen a cinco anos de inabilitação imediata e a dois de prisão, que poderá cumprir em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica.

A Justiça condenou seu partido e outras 24 pessoas por pagarem com o dinheiro do Parlamento Europeu os funcionários de sua legenda entre 2004 e 2016.

A execução imediata da inelegibilidade frustra sua ambição presidencial, após as derrotas em 2017 e em 2022 no segundo turno para Macron.

A líder parlamentar do RN, que sempre defendeu sua inocência, enfatizou neste domingo que desafiaria a decisão por via “democrática” e “pacificamente”, citando a luta pelos direitos civis do reverendo Martin Luther King Jr nos Estados Unidos.

“Seguiremos o exemplo de Martin Luther King, que defendeu os direitos civis” porque “são os direitos civis dos franceses que estão sendo questionados hoje”, disse a deputada por videoconferência, dirigindo-se aos congressistas da Liga Italiana, o partido anti-imigração de Matteo Salvini, reunidos em Florença.

pol-bpa/sag/pc/mb/yr