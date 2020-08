Extratos mostram que Flávio Bolsonaro fez retiradas em contas de loja no mesmo dia que franquia recebeu depósitos em dinheiro

O Jornal Nacional exibiu no programa desta segunda-feira (24) uma reportagem analisando os extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) mostrando que o parlamentar fez retiradas, como sócio, nos mesmos dias em que a franquia recebeu depósitos em dinheiro vivo.

Segundo a reportagem, em várias datas, Flávio Bolsonaro, como sócio da loja, fez retiradas de valores assim que a franquia recebia depósitos fracionados em dinheiro. Na maioria das vezes, os valores eram “redondos”.

O cruzamento de dados realizado pelo JN indica ainda uma movimentação que está na mira do Ministério Público. Os promotores apontam uma relação direta entre as contas bancárias de Flávio e o esquema ilegal da “rachadinha” – quando funcionários do gabinete devolvem parte dos salários pagos com dinheiro público.

Para o MP, segundo a reportagem, o dinheiro seria o mesmo. Além disso, a franquia, de acordo com os promotores, foi usada como uma “conta de passagem”.

