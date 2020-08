Extraoficialmente, Gilmar dal Pozzo não é mais técnico do Náutico Anúncio do clube ainda não foi feito em seus canais de comunicação, mas profissional já estaria de despedindo de jogadores e funcionários do Timbu

Seja com um comandante técnico em caráter interino ou mesmo já sob a batuta de um novo nome, parece que uma situação já é certa pelos lados do Náutico: o confronto sem gols frente ao Operário-PR na última terça-feira (11) foi o último de Gilmar Dal Pozzo no comando da equipe.

A informação que foi primeiramente publicada pelo “Jornal do Commercio” tem repercutido bastante ao ponto de, em palavras captadas pelo portal “ge”, o preparador físico Walter Grassmann confirmou tanto a saída de Dal Pozzo como a dele mesmo e do auxiliar técnico Luciano Borges, conhecido como Lucianinho:

– Saímos eu, Dal Pozzo e Lucianinho. Cheguei no clube hoje à tarde e fui comunicado (da saída). Fico triste pela saída de um clube como o Náutico, mas ressalto o respeito com que fomos tratados mesmo na hora da saída. Eu tenho 30 anos do futebol e poucas vezes tive um tratamento como esse.

Nesse momento, parece restar apenas a confirmação vinda por parte do clube dos Aflitos que deve vir somente quando houver acerto entre as partes sobre verbas rescisórias e outros valores a serem pagos para o treinador que comandou a equipe na volta a Série B do Brasileirão conquistando o título da Série C.

Na sua segunda passagem pela equipe pernambucana, o treinador de 50 anos de idade acumulou 42 compromissos, estando na equipe desde 2018, onde teve desempenho de 21 triunfos, 13 empates e oito derrotas.

