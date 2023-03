Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 17:37 Compartilhe







Fora do BBB desde a última quinta-feira, Antônio Cara de Sapato tem recebido presente de fãs. Nas redes sociais, o lutador publicou imagens dos itens dados pelos admiradores. O atleta também aproveitou para falar sobre uma recordação deixada pela sister Amanda em sua mala.

– Estou recebendo muito carinho, obrigado por tudo – escreveu Cara de Sapato, expulso do reality show por violar regras do programa.

– Amandinha colocou a tag dela na minha mala. Quando a gente entrou na casa, nessa dinâmica que te obrigava a ficar conectado 24h com uma pessoa que não conhecia, não imaginava como a amizade dela ia ser importante para mim e se tornaria meu porto seguro. Sou muito grato por ter tido ela como parceira lá dentro – publicou o lutador.

Cara de Sapato deixou a casa após o caso envolvendo Dania Mendéz. Na festa da última quarta, o lutador tentou beijar a mexicana várias vezes, enquanto a modelo disse não ao atleta em determinado momento. A mulher afirmou não ter se sentido incomodada com a situação, mas a produção do programa resolveu eliminar o brother mesmo assim.

