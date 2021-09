Expulsão de Léo Pereira, atuação de Andreas e Arrascaeta nervoso: Veja os principais assuntos na web Flamengo bateu o Barcelona de Guayaquil (EQU) por 2 a 0 e garantiu uma vantagem para o jogo de volta da semifinal da Libertadores

O Flamengo bateu o Barcelona de Guayaquil (EQU) por 2 a 0 com dois gols de Bruno Henrique mas, nas redes sociais, os principais assuntos do jogo tiveram outros protagonistas. O meia Andreas foi muito elogiado e era, até a expulsão do zagueiro Léo Pereira, o tópico mais comentado no Twitter. Além do defensor e do volante, o meia Arrascaeta, que não participou da partida, também esteve entre os mais mencionados.

– Andreas Pereira pode jogar na posição que o Flamengo precisar em seu meio-campo, ok? – elogiou o jornalista Mauro Cezar Pereira.

– Andreas Pereira jogando demais, bateu uma coisa no cara quer virou um Pitbull em campo – avaliou um torcedor do Flamengo.

– Beleza que a expulsão irrita porque não tinha necessidade nenhuma, mas vamos valorizar a caprichada que ele deu na cotovelada. Não foi qualquer coisa não… Fechou a guarda certinha e esperou o melhor momento para colar o braço. Está de parabéns Léo Pereira – brincou um torcedor irritado com a expulsão do zagueiro nos momentos finais do jogo.

– E o Arrascaeta agoniado com o Flamengo! Gente como a gente! – brincou uma torcedora compartilhando uma foto do meia uruguaio tenso durante a partida.

O Flamengo volta a enfrentar o Barcelona de Guayaquil (EQU) na próxima quarta-feira, dia 29 de setembro, no Equador para definir o segundo finalista da Libertadores 2021. Do outro lado da chave, Palmeiras e Atlético Mineiro definem o confronto na terça-feira.

Veja estas e outras publicações originais abaixo!

Andreas Pereira pode jogar na posição que o Flamengo precisar em seu meio-campo, ok? — Mauro Cezar (@maurocezar) September 23, 2021

Andreas Pereira jogando demais, bateu uma coisa no cara quer virou um Pitbull em campo — Gerson Koringa (@GersonKoringa) September 23, 2021





ANDREAS PEREIRA JOGANDO O FINO, MALUCO É CRAQUE — RAÇA, AMOR E PAIXÃO! ⚫ ᶜʳᶠ (@flaamor1981) September 23, 2021

po beleza q a expulsão irrita pq nao tinha necessidade nenhuma mas vamo valorizar a caprichada que ele deu na cotovelada nao foi qualquer coisa nao….fechou a guarda certinha e esperou o melhor momento pra colar o braço ta de parabéns leo pereira — meci (@messicrf) September 23, 2021

A cotovelada do Léo Pereira por todos os ângulos pic.twitter.com/M9a6m3UcIt — leozim (@crfleozim) September 23, 2021

Diego Alves depois de ter descido a porrada no Léo Pereira no vestiário pic.twitter.com/MBHc90qiEQ — CLUBISTAS DO FLA (@clubistasdofla) September 23, 2021

o arrascaeta agoniado com o flamengo KKKKKKKKKKK GENTE COMO A GENTE pic.twitter.com/SWjAKkKVC4 — beatriz (@njxbea) September 23, 2021

