‘Expresso do Amanhã’: TNT revela que quarta temporada do sci-fi será a última

De acordo com a TNT, a série de sci-fi ‘Expresso do Amanhã’ se encerrará após a quarta temporada, que atualmente está em fase de produção. As série é exibida pela Netflix.

“Podemos confirmar que Expresso do Amanhã acabará após uma jornada bem-sucedida de anos na TNT. Seus talentosos roteiristas, atores e equipe deram vida à uma extraordinária premissa em jeitos incríveis. Ela foi elogiada pela crítica, teve um impacto significativo no gênero pós-apocalíptico e agora permanecerá nos corações e mentes de seus fãs para sempre”, de acordo com um porta-voz da emissora em declaração oficial dada ao Deadline.





“Sete anos após o planeta Terra ser lançado em uma era glacial, todos os sobreviventes vivem a bordo de um trem de 1.001 vagões que dá voltas ao redor do mundo sem parar. O trem gigantesco se divide em classes, com a elite nos primeiros vagões e os mais pobres nos últimos. Mas o que acontece quando aqueles que foram oprimidos a vida inteira resolvem se rebelar e lutar?”, diz a sinopse.