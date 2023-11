Exposição valoriza o patrimônio material e cultural do mobiliário brasileiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 14:04 Para compartilhar:

Com o objetivo de valorizar o patrimônio material e cultural do mobiliário brasileiro, a Galeria Teo realiza a Exposição “Celina Decorações: Público, Indústria e Madeira”, com curadoria assinada por Ethel Leon e Eduardo Costa, de 8 de novembro a 29 de fevereiro de 2024.

A Exposição “Celina Decorações: Público, Indústria e Madeira” apresenta um conjunto de móveis que destaca diversos aspectos da história da indústria moveleira no Brasil. Além disso, ressalta a capacidade de adaptação da empresa às mudanças econômicas e a diversidade de sua produção, refletindo a evolução do setor ao longo das décadas recentes do século 20.

Os 23 móveis da exposição enfatizam um pensamento construtivo lógico e claro, o que concedeu à Celina Decorações uma versatilidade excepcional na concepção de soluções de mobiliário.

Com sede no Rio de Janeiro, a empresa Celina Decorações ganhou notoriedade na fabricação e comercialização de móveis modernos a partir do final dos anos 1960, consolidando seu êxito ao longo da década de 1970. Durante esse período, conquistou uma clientela tanto nacional quanto internacional, o que contribuiu para sua longa e próspera trajetória, estendendo-se até o século XXI. Ao longo dos anos, passou por diversas adaptações, mas sempre manteve a característica de ser uma empresa familiar.

Fundada por Celina Zilberberg (1918-2003), a empresa teve Munis Zilberberg (1940-2021) como seu principal diretor e designer. A Celina Decorações direcionou sua atenção principalmente para o mercado residencial. No entanto, desempenhou um papel significativo na expansão da indústria hoteleira no Brasil, além de fornecer mobiliário corporativo. A empresa sobressaiu pelo uso de madeiras brasileiras, com destaque para o jacarandá-da-bahia, o jacarandá-paulista e a caviúna, que foram amplamente utilizados em suas criações.

Devido à sua alta densidade, durabilidade e rajado escuro típicos, essas madeiras eram a escolha ideal para a fabricação de móveis da Celina Decorações, resultando em móveis de grande beleza e qualidade construtiva.

Com curadoria científica realizada pelo botânico Gregório Ceccantini, também são expostas madeiras, amostras e ilustrações botânicas das espécies de árvores que deram origem ao rico mobiliário da Celina Decorações.

SERVIÇO

Celina Decorações: Público, Indústria e Madeira

Período: de 8 de novembro a 29 de fevereiro de 2024

Entrada gratuita

Galeria Teo: Rua João Moura 1298, São Paulo

+55 11 3063-1939

Segunda à sexta das 9h às 18h – sábado, das 10h às 14h

