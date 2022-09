Exposição traz da Patagônia o maior dinossauro do mundo

admin3 07/09/2022 - 8:47 Compartilhe

Diretamente da Patagônia, Argentina, chegam ao Brasil o maior dinossauro do mundo, o tiranossauro Patagotitan, e uma coleção paleontológica que inclui a réplica do “brasileiro” Buriolestes schultzi, que viveu há 233 milhões de anos.







A exposição Dinossauros – Patagotitan, o Maior do Mundo abre no sábado, 10, e fica em cartaz até 27 de novembro no Pavilhão de Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Os ingressos vão de R$ 20 a R$ 50; bit.ly/dinosp.

Outros dinossauros

Ao todo são 16 réplicas de esqueletos de dinossauros completos e 20 fósseis originais, incluindo o gigante carnívoro Tyrannotitan. Também estará exposto o crânio do Gigantossauro, um dinossauro que ficou famoso no filme Jurassic Park ao derrotar o assustador Tyrannosaurus rex. Os visitantes ainda poderão observar as rochas da Patagônia.

Transporte

Não foi nada fácil montar essa exposição, a começar pelo transporte. Só o maior dinossauro do mundo tem o peso de 18 elefantes.

“Foi um enorme desafio trazer uma exposição deste porte para o Brasil. Os dinossauros percorreram mais de 3.500 km de Trelew, na Patagônia, até o Parque Ibirapuera. Foram quatro caminhões de 18 metros com 80 caixas, sendo que só o Patagotitan precisou de dois caminhões para transportá-lo para o Brasil. Mas todo esforço valeu a pena”, disse ao Estadão Bárbara Guerra, produtora da mostra.

