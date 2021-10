Exposição sobre Dante Alighieri é inaugurada em Brasília

SÃO PAULO, 20 OUT (ANSA) – Uma exposição em homenagem a vida e a obra do poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321), autor do célebre livro “Divina Comédia”, foi inaugurada nesta terça-feira (19) no Congresso Nacional, em Brasília.

O lançamento da mostra gratuita “Dante 700 anos: os olhos de Beatriz”, que fica aberta à visitação do público até 17 de dezembro, contou com a presença do embaixador italiano no Brasil, Francesco Azzarello, e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

“Celebrar Dante é mais do que necessário. Estamos muito gratos à Embaixada da Itália por isso”, disse Pacheco em seu discurso.

Lira, por sua vez, ressaltou que “a escolha de homenagear Dante, símbolo da língua italiana no mundo, e a Divina Comédia, sua obra monumental, devolvem a grandeza de sua contribuição para nossa compreensão do mundo e do pensamento medieval”.

Com curadoria do presidente da Academia Brasileira de Letras, Prof. Marco Lucchesi, a mostra é realizada no salão negro do Congresso e oferece detalhes e traduções raras da principal obra do poeta italiano, além de “uma excursão aos três reinos da Divina Comédia”: inferno, purgatório e paraíso.

A visitação ocorre às segundas, quintas e sextas-feiras, das 9h às 17h (horário de Brasília), para o público em geral, mediante agendamento prévio pelo telefone (61) 3216-1770.

Durante o evento, Azzarello doou à Biblioteca do Congresso, em nome do governo italiano, uma preciosa reprodução da Divina Comédia. Além disso, ele agradeceu Pacheco e Lira por sediarem um evento “histórico” de cooperação bilateral, no templo da democracia brasileira, e o deputado Enrico Misasi.

O embaixador italiano também felicitou o Colégio Dante Alighieri de São Paulo, o Grupo Comolatti, à Enel, Leonardo e Tim, juntamente com a Ferrero, pelo apoio.

A mostra faz parte da 21ª Semana da Língua Italiana no Mundo, organizada pela Câmara dos Deputados e pela embaixada da Itália, e marca os 700 anos da morte do poeta. (ANSA)

