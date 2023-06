Exposição na Itália recorda grandes criações da Gucci

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2023 - 13:39 Compartilhe

FLORENÇA, 15 JUN (ANSA) – A cidade de Florença, na Itália, inaugurou nesta quinta-feira (15) uma exposição que homenageia as principais criações da grife de luxo Gucci, que completa 102 anos em 2023.

Além dos conjuntos mais emblemáticos da marca, a mostra no Gucci Garden, na Piazza della Signoria, recorda diversos elementos icônicos da grife e os trabalhos de inúmeros diretores criativos.

A exposição Gucci Visions tem oito salas temáticas, tanto que uma delas é dedicada totalmente ao metaverso, pois os visitantes podem entrar em uma realidade virtual para analisar as criações da grife italiana.

Em outra ala do evento, o público terá a oportunidade de analisar de perto a relação da marca com inúmeras celebridades ao longo dos anos, desde os primeiros encontros de Guccio Gucci com a alta sociedade em Londres até os dias de hoje.

No geral, a exposição é uma jornada que mostra aos visitantes os caminhos tomados pela Gucci para permanecer em um alto patamar na indústria do luxo por mais de um século, graças a seus designs icônicos e ideias inovadoras. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias