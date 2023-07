Exposição multimídia sobre gladiadores é aberta no Coliseu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 20 JUL (ANSA) – O Parque Arqueológico do Coliseu inaugurou nesta quinta-feira (20), no subsolo do monumento em Roma, capital da Itália, uma exposição sobre gladiadores com achados originais da época romana.

Batizada de “Gladiadores na Arena. Entre o Coliseu e o Ludus Magnus”, o evento consiste em uma instalação multimídia permanente e uma mostra temporária que pode ser visitada de 21 de julho até 7 de janeiro de 2024.

Com curadoria de Alfonsina Russo, Federica Rinaldi, Barbara Nazzaro e Silvano Mattesini, a mostra tem como objetivo recuperar e valorizar o criptopórtico oriental do Coliseu, que na época romana ligava a Arena ao aos ginásios construídos pelo imperador Domiciano, sendo o mais famoso e maior o Ludus Magnus.

Considerado uma cópia menor do Coliseu, o Ludus Magnus é o único em que se conserva parte das estruturas antigas e era onde os gladiadores treinavam e se preparavam para as apresentações.

No século 19, a construção de um coletor de esgoto que servia ao populoso bairro do Esquilino interrompeu esta antiga ligação, que atualmente foi restaurada. Desta forma, uma projeção holográfica mostrará a “demolição” da parede que interrompe a passagem entre o Ludus Magnus e o Coliseu, devolvendo ao público uma visão unificada da área arqueológica contemporânea.

Para tornar esta experiência ainda mais completa, a reabertura do Criptopórtico dos Gladiadores será contada juntamente com uma exposição temporária que pretende ilustrar uma seleção dos principais tipos de duplas de gladiadores que atuaram em combate no piso da Arena.

Com isso, o público poderá ver em algumas salas subterrâneas achados originais da época, reproduções de imagens de gladiadores capturadas nas típicas posições de luta e reconstruídas em tamanho real de suas armaduras feitas segundo a antiga técnica de estampagem e fundição do mestre Silvano Mattesini.

Além disso, também será possível admirar a armadura completa de Murmillo e de Thraex , ao lado dos capacetes originais de Pompéia do Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, dos capacetes em miniatura do Museu Arqueológico Nacional de Aquileia, entre outros achados.

Por fim, um vídeo ilustra as fases das reproduções de armaduras, criadas por técnicas ancestrais, no âmbito de um projeto de arqueologia experimental. A exposição também pode ser visitada virtualmente no site oficial do parque arqueológico (https://colosseo.it/mostre_digitali/gladiatori-arena-ludus-magn us/).

A exposição pode ser visitada todos os dias, tanto durante o dia com o ingresso “Full Experience Arena” e “Underground”, quanto durante a noite como parte de “La Luna sul Colosseo”, de terça a sábado. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias