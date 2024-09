Exposição: Gabriel Ferreira traz sua fotografia documental pela primeira vez a SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 15:10 Para compartilhar:

A Galeria H Um Arte, localizada no bairro da Barra Funda, circuito das artes na cidade, recebe a exposição Glassgo, de Gabriel Ferreira, fotógrafo documental nascido no Rio de Janeiro e cidadão do mundo, que levou suas lentes e seu olhar a mais de 17 países.

Sua primeira exposição em São Paulo, Glassgo é uma reflexão sobre a dualidade do olhar – como ele pode ser simultaneamente um gesto de conexão e de separação – revela também a complexidade humana, onde o que nos diferencia pode ser também o que nos une.

“Para a minha primeira exposição, trago uma mescla de documental e arte, onde o significado é mais pessoal, interpretativo. Cada pessoa observa e absorve a obra de um jeito, essa é a proposta da série, cada expectador cria, fantasia e se relaciona com a história das personagens que possuem somente um ponto de contato em comum: o olhar. É esse é o ponto de conexão único e particular. Pois o olhar muda tudo!”, conta Gabriel.

Gabriel Ferreira possui extensa pesquisa documental tendo em seus registros uma rica vivência de mais de 10 anos longe de casa e muita sensibilidade. Um trabalho quase antropológico de observação sem interferência na trajetória do personagem em temas delicados como “A Guerra Dentro da Guerra”, na Ucrânia; “Invisíveis”, registrando o trabalho do catador de lixo e de reciclagem no Brasil; “Ventos Desérticos”, onde presencia a força da natureza e do homem; “Tekohá: O Lugar que Somos o que Somos”, com os povos indígenas em aldeias brasileiras; e tantos outros que podem ser conferidos em seu site www.docscompany.com.br e em seu Instagram @docs_gabriel. 4

Com dez fotografias em cor e uma em P&B, Glassgo tem intervenção de pós-produção e é ainda um convite à introspecção e a contemplação daquilo que permanece fora do alcance imediato da visão, o verdadeiro desafio do olhar é enxergar além da superfície, mergulhando nas profundezas do invisível, onde a essência de cada ser se revela de forma única e intransponível. Uma verdadeira provocação de como temos nos relacionado atualmente, principalmente através das telas, uma proteção rígida e frágil. Uma antítese entre observador e observado através de seu ponto de vista e sua cultura.

“Será a primeira exposição de fotografia, na H Um. Estamos felizes de poder receber o trabalho do Gabriel que, além da potência do olhar, traz variedade ao nosso acervo. Há um tempo que gostaria de representar fotografia também e agora chegou o momento”, finaliza Pedro Luz, criador e diretor da Galeria.

Serviço

Glassgo

Exposição fotográfica de Gabriel Ferreira

Galeria H Um Arte e Projeto

Rua Brigadeiro Galvão 745 – Barra Funda

Abertura: 28/09 às 11h, com coquetel e presença do artista das 16h às 20h

Período expositivo: Até 12/10, de terça-feira a sábado, das 11h às 18h