Exposição em SP tem exemplar de 1502 de ‘A Divina Comédia’

SÃO PAULO, 20 JUL (ANSA) – Por Nadedja Calado – Um exemplar raro de “A Divina Comédia”, do primeiro e maior poeta italiano, Dante Alighieri, é uma das joias da exposição “A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin”, em cartaz na Casa Museu Ema Klabin, em São Paulo.

O livro de quinta edição, de 1502, ainda é intitulado “As Terceiras Rimas de Dante: o Inferno, o Purgatório, o Paraíso”, já que essa obra-prima da literatura mundial só passou a ser chamada de “A Divina Comédia” a partir de 1555.

“Essa também foi a primeira edição em pequeno formato e uma das primeiras a usar a letra itálica [sucessora da gótica, dos primeiros livros impressos], que facilitava a leitura. Uma invenção do [tipógrafo italiano] Aldo Manúcio”, explicou à ANSA o curador da exposição, Paulo de Freitas Costa.

“Ele acreditava na necessidade de se criar livros mais baratos, acessíveis a camadas da população como os estudantes.

Fez sucesso e foi imitado em toda a Europa”, completou.

A mostra foi formada a partir de 20 exemplares da biblioteca pessoal de 3,5 mil volumes da empresária, mecenas e colecionadora Ema Klabin, brasileira de origem libanesa cuja casa no Jardim Europa se tornou centro cultural em 2007, após sua morte, em 1994.

A curadoria incluiu obras que correspondem aos primeiros dois séculos de produção de livros impressos, com outros representantes italianos, como os incunábulos (livros produzidos com tipos móveis até 1500) de Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini sobre a história de Florença, nos quais se destacam as belas ilustrações.

“Os originais eram em latim, e essa é a primeira tradução para o italiano. Eram produções apoiadas por famílias ricas interessadas em valorizar a história da cidade. Leonardo Bruni foi o primeiro historiador a separar a História em Antiguidade, Idade Média e Era Moderna e um dos primeiros a usar o termo renascimento”, relatou Paulo Costa.

A exposição tem outros registros históricos que se relacionam com a Itália, como as comédias do autor romano Terêncio, outras edições aldinas (de Aldo Manúcio) e obras traduzidas para o italiano.

Além disso, conta com livros lusófonos (como um exemplar de “Os Lusíadas”, de Luís de Camões) e em outros idiomas, além de atlas ilustrados que remontam às primeiras explorações europeias e registram as primeiras percepções do Velho Continente sobre a América, a África e a Ásia.

Há ainda uma sala com uma projeção de vídeo com mais imagens e trechos dos livros, e uma programação de palestras e atividades educativas para expandir as reflexões sobre os temas.

SERVIÇO: Exposição: A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin Data: 15 de julho a 15 de outubro de 2023 Horários: Quarta a domingo, das 11h às 17h, com permanência até as 18h Classificação: Livre Entrada franca com possibilidade de contribuição voluntária Casa Museu Ema Klabin: Rua Portugal, 43 – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil (ANSA).

