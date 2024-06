Exposição em SP mostrará riqueza dos mosaicos italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/06/2024 - 13:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 JUN (ANSA) – O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e o MIS Experience vão organizar uma exposição multimídia e imersiva que vai revelar a riqueza dos mosaicos do país europeu.

A mostra, que se chama “MOSAICO. Código itálico de uma arte atemporal”, permanecerá aberta ao público de 22 de junho até 18 de agosto no bairro da Água Branca, em SP.

O evento é uma grande viagem no tempo que mostrará a história, as representações, os materiais e os gestos de algumas das obras mais emblemáticas do universo do mosaico italiano, um dos grandes tesouros do patrimônio nacional.

O percurso da mostra, que é dividido em sete estações e unirá em um mesmo local relatos de Roma, Pompei, Aquileia, Ravenna, Palermo, Monreale e até mesmo a cidade submersa de Baia.

Além de tudo isso, a exposição chegará na capital paulista no âmbito das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Serviço – “MOSAICO. Código itálico de uma arte atemporal” Abertura da exposição para o público: 22 de junho (sábado) Encerramento da exposição: 18 de agosto (domingo) Ingressos: https://www.totalticket.com.br/misexperience Ingressos de quarta a sexta: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) Sábados, domingos e feriados: R$ 20 r(inteira) e R$ 10 (meia) Gratuito às terças (retirada de ingressos na bilheteria física no dia da visita) Gratuito toda terceira quarta-feira do mês (retirada de ingressos na bilheteria física no dia da visita), graças a uma parceria com a B3 Disponibilidade de ingressos sujeita à lotação do espaço Horários: terça a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h *Permanência até 1h após o último horário Duração: 40 minutos, aproximadamente Localização: MIS Experience Endereço: Rua Cenno Sbrighi, n° 250 – Água Branca – São Paulo-SP (ANSA).