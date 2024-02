Exposição em SP marca 150 anos de imigração italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/02/2024 - 16:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 26 FEV (ANSA) – Como parte das comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) receberá, entre os dias 12 de março e 10 de abril, a exposição “Italianos do Brasil”.

Através do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo (Iicsp), em colaboração com o Consulado Geral da Itália, os visitantes conhecerão histórias emblemáticas do povo italiano no Brasil.

“A exposição busca dar vida e luz ao relato dos ‘Italianos no Brasil’, cuja definição dificilmente consegue esgotar a complexidade e composição da comunidade italiana no Brasil”, disse Lillo Teodoro Guarneri, diretor do IICSP.

“Os italianos no Brasil são uma comunidade variada, que representa, uma das almas mais profundas de um país multifacetado. Uma alma que esta exposição tenta contar em toda a sua complexidade, em uma viagem das cidades às colônias, dos portos de chegada aos arranha-céus de São Paulo”, afirmam os curadores.

Estão representados, por exemplo, a Sociedade Esportiva Palmeiras – time fundado em 1914 como Palestra Itália; a Società Italiana di Santos, fundada por italianos do final do século 19; os bairros do Bixiga e da Mooca, que abrigam as maiores comunidades italianas em São Paulo; e a arquiteta Lina Bo Bardi, responsável por prédios icônicos de São Paulo.

As histórias serão contadas em 15 fotografias, um minidocumentário e 15 textos, com curadoria da Associação Akronos APS.

A mostra tem o apoio da Direção Geral para os Italianos no Exterior e as Políticas Migratórias do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália. (ANSA).

