Exposição em contêineres, ‘Conexões: o Futuro’ ganha nova edição em Niterói

Com destaque para as paisagens da região serrana do Rio e da Baía de Guanabara, a nova edição da exposição Conexões: O Futuro – montada em contêiners marítimos – reúne imagens, fotografias e pequenos documentários. A mostra estará aberta visitação gratuita de 05/09 a 24/09, de terça-feira a domingo , das 10h às 19h. Na Praça do Rádio Amador. Av. Quintino Bocaiúva, 1.604. São Francisco – Niterói – RJ. Depois segue para o Rio de Janeiro.

A exposição Conexões: O Futuro chega a Niterói depois de passar por Teresópolis. A mostra de fotografia e imagens que nos faz refletir sobre as ações presentes que impactam o futuro, é também certificada com selo carbono neutro e já tem ações com datas marcada para a compensação do carbono emitido pelo evento. Em parceria com a Secretaria de Clima e Meio Ambiente de Niterói e o Instituto Floresta Darcy Ribeiro, acontecerá plantio de mudas para reflorestamento de mangue na Lagoa de Piratininga e plantio para reflorestamento de Mata Atlântica no recém-inaugurado Parque Natural Municipal do Morro do Morcego, em Jurujuba.

A inauguração será no dia 05 de setembro às 10h, e contará com uma apresentação musical especialmente realizada por integrantes da Oficina das Minas, projeto também patrocinado pela Ecoponte. A exposição apresenta um olhar histórico sobre o Rio de Janeiro, reflexões sobre o futuro e o impacto de nossas ações sobre ele. “A vida cotidiana se desenrola mediada por uma multiplicidade de encontros que unem e separam cada um dos seres vivos do planeta, do mais diminuto ao mais gigantesco. Em um mundo cada vez mais interativo e acelerado, o equilíbrio e a sustentabilidade são premissas fundamentais para a qualidade de vida do planeta.” Assim, a curadora Carmen Lucia de Azevedo apresenta a exposição Conexões: O Futuro uma exposição de imagens, fotografias e pequenos documentários, montada no interior de contêiners marítimos. A forma de apresentação revela a proposta de intervenção no ambiente urbano. Também assina a curadoria Eduardo de Carvalho.

Com entrada gratuita, o visitante faz uma viagem no tempo, passando pela história da fundação do Rio de Janeiro, o enredo integra a história, os ecossistemas, as interferências do homem nesses territórios e, como elas influenciam em nosso presente e futuro. Integram a programação da mostra atividades como a oficinas de artes visuais, exibição de filmes ao ar livre (mostra em parceria com o Canal Curta), viagem com a realidade virtual (tecnologia que possibilita sobrevoar a Ponte Rio-Niterói e conhecer a sua estrutura por dentro) e o game interativo (para testar conhecimentos de uma forma muito divertida), Performance audiovisual com VJ Suave (percurso de bicicleta com projeções ao ar livre) e plantio de mudas para reflorestamento. Ver agenda ao longo deste texto.

A Mostra Curta!Educação, em parceria com o Canal Curta, acontece de terça-feira a domingo, a partir das 17h30 e traz filmes que se relacionam com os nove Eixos Temáticos da Exposição: Modernidade, História, Paisagem, Território, Cotidiano, Ponte Rio-Niterói, Construções, Ecossistemas e Mobilidade

Região serrana e Baía de Guanabara

A exposição apresenta imagens, fotografias e pequenos documentários, montada no interior de contêiners marítimos. A forma de apresentação revela a proposta de intervenção no ambiente urbano. Entre o material, destaque para as paisagens da Baía de Guanabara e da região serrana do Rio.

No espaço expositivo o público também terá acesso a experiências imersivas, oficinas de arte e atividades interativas que proporcionarão aprendizado e entretenimento. A exposição conta com equipe educativa no local, para recepcionar o público visitante, inclusive atendimento em LIBRAS (todas as sextas-feiras) e agendamento de grupos escolares para visita.

Material especialmente desenvolvido para professores e alunos, podem ser acessados de forma gratuita no site da exposição: EXPOSIÇÃO – Projeto Conexões (projetoconexoes.com.br)

Com foco educativo, Conexões: O Futuro dispõe de conteúdo cultural de qualidade, com informações históricas e memórias da cidade do Rio de Janeiro, paisagens da Baía de Guanabara, da fauna e flora presente no território, referências e símbolos culturais que marcaram a história da civilização e conexões da vida em sociedade. E, desta forma, valorizando nossa história e o conhecimento transmitido por gerações, daremos passos em direção ao futuro. A exposição busca inspirar os visitantes a se tornarem agentes de mudança, que contribuirão para um mundo mais sustentável e equilibrado.

A mostra integra as COMEMORAÇÕES dos 50 ANOS da Ponte Rio-Niterói. Nela, os visitantes terão acesso a uma cronologia da construção da Ponte Rio-Niterói, inaugurada em 1974. Uma conexão que, antes de sua existência, esteve muito presente no imaginário da população fluminense. O projeto tem patrocínio da Ecoponte, concessionária integrante do Grupo EcoRodovias, uma das maiores companhias de infraestrutura do Brasil, que opera o trecho Rio-Niterói. Conexões: O Futuro é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal com produção da Pas de Deux Projetos.

Ações educativas

Oficinas de artes visuais

A exposição oferece no local oficinas de artes visuais para públicos diversos. Em especial, foram elaboradas atividades para professores e alunos , disponibilizadas também em ambiente online para acesso gratuito. Professores encontrarão na exposição um local convidativo para oferecer aos seus alunos uma aula interativa, usando toda a infraestrutura da exposição. Acessando previamente no site, as fichas de atividades e sequências didáticas, professores e alunos serão convidados a interagir com a exposição mesmo antes de programar a visita, mergulhando na história e nos assuntos relevantes sobre o futuro de nosso planeta. O agendamento de visitas de grupos deve ser realizado pelo e-mail educativo@projetoconexoes.com.br, enviando os dados (nome do professor, telefone, e-mail, nome da escola, quantidade de alunos, data e horário preferencial).

Curso de Fotografia

Faz parte das atividades da exposição o curso de artes visuais Fotografando com seu celular: noções básicas de fotografia, sob a coordenação de Davilym Dourado, fotógrafo e artista visual.

Online e gratuito, vai ensinar o participante como aproveitar melhor a tecnologia do seu celular para produzir melhores fotografias. O conteúdo reúne, ainda, informações sobre questões técnicas e de linguagem, além de dicas práticas para tirar o melhor proveito da máquina fotográfica e do pequeno estúdio que se tem em suas mãos.

Venha ver na Exposição:

VIAGEM COM REALIDADE VIRTUAL

Com ajuda da tecnologia de realidade virtual é possível sobrevoar a Ponte Rio-Niterói e conhecer a sua estrutura por dentro.





GAME INTERATIVO

Após visitar a exposição, você poderá participar de um game interativo e testar seus conhecimentos de uma forma muito divertida.

MOSTRA CURTA!EDUCAÇÃO – Filmes ao ar livre em parceria com Canal Curta

Todos os dias a partir das 17h30 .

PERFORMANCE AUDIOVISUAL COM VJ SUAVE

Data: 09/09 às 17h30

Percurso de bicicleta até o local da exposição.

PLANTIO DE MUDAS

Data: 09/09 às 09h – plantio de mudas mangue na Lagoa de Piratininga – Niterói.

Data: 23/09 às 09h – plantio de mudas de Mata Atlântica no recém-inaugurado Parque Natural Municipal do Morro do Morcego, em Jurujuba – Niterói.

Carbono neutro

O que quer dizer ser uma exposição carbono neutro? Significa que todas as emissões de gases de efeito estufa (GEE) geradas pelo evento são compensadas, de forma que o saldo líquido de emissões seja zero.

As emissões de GEE podem ser causadas por várias atividades relacionadas ao evento, como o consumo de energia elétrica, o transporte de equipe, artistas e visitantes, a produção de materiais, o consumo e a gestão dos resíduos. E para tornar a Exposição Conexões, um evento carbono neutro, algumas etapas importantes foram seguidas. Primeiramente, foi feita a avaliação das emissões de GEE geradas pelo evento, considerando todas as fontes de energia relevantes. Em seguida, foram implementadas algumas medidas para reduzir as emissões de carbono. A reutilização de containers, por exemplo, eliminou a necessidade de utilizar novos materiais na fabricação de um espaço para instalar a exposição, poupando energia e materiais. Após a redução das emissões na medida do possível, foi desenvolvido um projeto para compensar o saldo remanescente de carbono.

Como medidas compensatórias temos o reflorestamento, a geração de energia renovável e a implementação de tecnologias de captura e armazenamento de carbono. O reflorestamento foi a opção escolhida pela Exposição Conexões: a plantação de mudas de árvores nativas em uma área determinada na cidade de Niterói, em parceria com a Secretaria do Clima da cidade e com o Instituto Atitude Ambiental. Ao investir nessas ações, as emissões geradas pela exposição são compensadas, resultando em um saldo líquido zero de emissões de GEE.

SERVIÇO

Conexões: O Futuro – Exposição aberta à visitação gratuita.

Data: 05/09 a 24/09, de terça-feira a domingo . Horário: 10h às 19h. Local: Praça do Rádio Amador. Av. Quintino Bocaiúva, 1.604. São Francisco – Niterói – RJ.





