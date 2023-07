Exposição em Barcelona recria Pompeia no metaverso

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/07/2023 - 9:50 Compartilhe

BARCELONA, 28 JUL (ANSA) – Por Mónica Uriel – Uma exposição em Barcelona sobre a cidade romana de Pompeia exibe 150 peças originais e permite que os visitantes vivam uma experiência imersiva, na pele de um gladiador, no “maior espaço de metaverso já realizado na Europa”, como definiu à ANSA o diretor artístico da mostra, o italiano Roberto Panté, que idealizou o projeto em Nápoles.

A novidade do espaço de realidade virtual, que conta com 400 metros quadrados, é que “os visitantes, até 60 simultaneamente, podem interagir entre eles”, destacou.

No papel de um gladiador, o visitante aparece dentro de uma cela, descobre a vida cotidiana de Pompeia há 2 mil anos caminhando pelas ruas, e chega à arena para ver um combate e a erupção do Vesúvio, que sepultou a cidade no ano de 79 d.C.

Os gladiadores eram “personagens quase mitológicos. Eram como nossos atores de Hollywood de hoje, apesar de escravizados. Eram aclamados pelo público”, disse o diretor.

O metaverso, segundo ele, “permite explicar as coisas de forma emocionante ao visitante. Aqui há um corte cinematográfico, é como entrar em um filme, emociona todos os seus sentidos”.

A exposição “Pompeya: el último gladiador” (“Pompeia: o último gladiador”, em português), aberta à visitação até 15 de outubro, tem os gladiadores como fio condutor para explicar como se vivia nessa cidade que, sob domínio romano, teve grande crescimento econômico, sobretudo graças à exportação de azeite e vinho. Situada ao sul do Vesúvio, a cidade tinha 30 mil habitantes.

A exposição também mostra peças originais da coleção permanente do Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, muitas delas restauradas especialmente para a ocasião, como armas, escudos, armaduras, lanças, adagas e espadas, máscaras, estátuas, mosaicos e instrumentos musicais. (ANSA).

