Exportadores de soja dos EUA relatam vendas de 110 mil toneladas ao Egito

Washington, 7 – Exportadores relataram ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) vendas de 110 mil toneladas de soja para o Egito. Do total comercializado, 55 mil toneladas tem entrega prevista para o ano comercial 2018/19 e as outras 55 mil toneladas com entrega prevista para o ano comercial 2019/20.

O ano comercial da soja começa em 1º de setembro.

Os exportadores dos EUA são obrigados a relatar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino até o dia seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.