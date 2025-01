Exportadores de café têm prejuízo logístico de R$ 11,9 mi com não embarque

São Paulo, 8 – O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) estima que, em novembro, o setor tenha tido “prejuízo portuário” de R$ 11,930 milhões, que envolvem gastos extras com armazenagens adicionais, detentions, pré-stacking e antecipação de gates. “Os constantes atrasos e alterações de escala de navios para exportação, além de frequentes rolagens de cargas, fizeram com que o País acumulasse 1,615 milhão de sacas de 60 kg – 4.895 contêineres – do produto não embarcadas em 2024 até novembro”, disse em nota. “Com um preço médio Free on Board (FOB) de exportação de US$ 290,66 por saca (café verde) e a média do dólar em R$ 5,8065 em novembro, o não embarque desse café implica que o Brasil deixou de receber, nos 11 primeiros meses de 2024, US$ 469,53 milhões, ou R$ 2,726 bilhões, como receita cambial”, afirma.

A entidade cita dados do Boletim DTZ de que o Porto de Santos, que respondeu por com 67,6% dos embarques de café no acumulado dos 11 primeiros meses de 2024, registrou um índice de 78% de atraso ou alteração de escalas de navios em novembro, o que envolveu 125 do total de 160 embarcações.