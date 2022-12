Exportações, saldo comercial e corrente de comércio são recorde para novembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2022 - 16:25 Compartilhe

Brasília, 1 – O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, afirmou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, que os resultados de novembro para o superávit comercial (US$ 6,675 bilhões), para as exportações (US$ 28,164 bilhões) e a corrente de comércio (US$ 49,653 bilhões) são recorde para o mês.

“Todos os valores de exportações, importações, saldo comercial e corrente de comércio são recordes também para o período de janeiro a novembro”, afirmou Brandão.

Nas exportações acumuladas no ano, afirmou Brandão, o principal destaque é o volume de bens da indústria de transformação, que cresce 11,5%.

Além disso, ele declarou que a soja é o principal produto brasileiro exportado, com US$ 45,571 bilhões, crescimento e 21,7%.

