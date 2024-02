Exportações russas para a Europa caem dois terços em 2023

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/02/2024 - 11:08 Para compartilhar:

As exportações da Rússia para a Europa caíram mais de dois terços em 2023, prejudicadas pelas sanções que se seguiram à sua ofensiva na Ucrânia, informou o serviço alfandegário russo nesta segunda-feira (12).

As exportações de mercadorias da Rússia para o continente europeu caíram 68% no ano passado, atingindo 84,9 bilhões de dólares (422 bilhões de reais na cotação atual), indicaram as alfândegas russas, citadas pela agência de notícias Interfax.

A economia russa, abalada pelas duras sanções ocidentais desde o final de fevereiro de 2022, viu o mercado europeu fechar para ela, especialmente para as exportações de gás natural e petróleo.

A balança comercial russa atingiu 140 bilhões de dólares (695,9 bilhões de reais), quase 60% menos do que em 2022, depois da ofensiva russa na Ucrânia ter feito disparar os preços globais da energia.

Para enfrentar as sanções, a Rússia direcionou os seus produtos para outros mercados.

As exportações russas para a Ásia aumentaram 5,6% no ano passado (até 306,6 bilhões de dólares), e as importações do continente asiático aumentaram 29,2% (187,5 bilhões de dólares), de acordo com a alfândega russa.

Neste contexto de reestruturação da economia russa, a China tornou-se o principal parceiro econômico de Moscou há dois anos.

