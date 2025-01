Exportações para a China caíram 40,2% em dezembro, aponta MDIC

O diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, disse nesta segunda-feira, 6, que as exportações para a China caíram 40,2% em dezembro do ano passado. No geral, o valor exportado ao país asiático caiu 9,3% em 2024, devido à queda de preços, segundo o técnico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Em dezembro, as exportações somaram US$ 24,9 bilhões e as importações alcançaram US$ 20,1 bilhões.

Os dados foram divulgados nesta segunda. Ao detalhar o resultado em entrevista coletiva à imprensa, Herlon Brandão afirmou que o volume de exportações de café cresceu 30,8% e levou ao avanço de 0,7% no conjunto das vendas de produtos agrícolas em 2024.

Já as exportações de carne bovina cresceram 22,8% e celulose registrou avanço de 33,7% em 2024.

O diretor de Estatísticas do MDIC explica que, com a alta do PIB – com expectativa de 3,5% para 2024 -, o Brasil tende a aumentar a demanda de bens importados.