Exportações na América Latina e Caribe vão subir 4% em 2024, projeta Cepal

24/10/2024 - 15:35

São Paulo, 24 – As exportações de bens da América Latina e Caribe vão crescer 4% neste ano, afirma a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Segundo a instituição, o volume de exportações vai subir 5% em 2024, com uma queda de 1% nos preços. Enquanto isso, as importações subirão em torno de 2% ao ano.

Em relatório, a Cepal destaca que a principal alta de exportações será de produtos agrícolas, mineração e petróleo, e que a aceleração vem principalmente dos países do Caribe.