Exportações e importações na China recuam 6,2% em setembro, na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 7:28 Compartilhe

As exportações da China recuaram 6,2% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2022, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 13, pela Administração Geral das Alfândegas do país. Foi o quinto mês consecutivo de recuo nas vendas para o exterior. O resultado, no entanto, é melhor do que a previsão da FactSect, de queda de 8,3%.

As importações chinesas também recuaram 6,2% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado. O resultado é muito próximo à previsão da FactSect, de queda de 6%.

Nos dois casos, o ritmo de queda desacelerou em relação a agosto, já que as exportações chinesas caíram 8,8% naquele mês, enquanto as importações cederam 7,3%.

A balança comercial da China fechou setembro com superávit de US$ 77,71 bilhões, acima dos US$ 69,5 bilhões previstos pela FactSect. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias