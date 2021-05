Exportações do Japão têm maior salto da década com recuperação do comércio

Por Tetsushi Kajimoto e Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) – As exportações do Japão subiram à maior taxa desde 2010 em abril, enquanto os gastos de capital aumentaram com a maior demanda global por carros e eletrônicos, elevando as esperanças de que uma melhora no comércio possa ajudar a levar a terceira maior economia do mundo de volta ao caminho do crescimento.

Embora as exportações e importações mais fortes sejam parcialmente resultado de efeitos de base favoráveis após uma grande queda no comércio observada um ano antes, a demanda real também está se recuperando.

As exportações japonesas dispararam 38,0% em abril em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados oficiais nesta quinta-feira, em comparação com um salto de 30,9%previsto por economistas e após ganho de 16,1% em março.

Esse foi o salto mais acentuado desde abril de 2010, liderado pelos embarques de carros e peças para os Estados Unidos e pela demanda chinesa por equipamentos para fabricação de chips.

Veja também