Exportações do Japão têm maior salto em 41 anos em maio

Por Tetsushi Kajimoto e Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) – As exportações do Japão subiram no ritmo mais rápido desde 1980 no mês de maio, ajudando a terceira maior economia do mundo a compensar sua lenta demanda interna, enquanto a vacinação contra a Covid-19 impulsiona a atividade comercial em mercados importantes.

O salto nas exportações refletiu em grande parte a recuperação da queda nas remessas causada pela pandemia no ano passado, mas foi um sinal bem recebido à medida que a economia japonesa luta para se recuperar em meio a um prolongado estado de emergência para conter o coronavírus.

Dados do Ministério das Finanças nesta quarta-feira mostraram que as exportações cresceram 49,6% em maio na base anual, lideradas pela exportação de carros para os Estados Unidos.. Economistas consultados pela Reuters previam um aumento de 51,3%.

O salto seguiu-se a um aumento de 38% em abril e marcou o crescimento mais acentuado desde abril de 1980, quando os envios aumentaram 51,4%.

O aumento de maio refletiu amplamente o efeito de recuo de 28,3% em maio de 2020.

