Exportações do Japão registram maior ganho mensal desde o final de 2017

Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) – As exportações do Japão registraram seu maior salto em mais de três anos em março, lideradas por um aumento nas remessas para a China, em um sinal de que a recuperação econômica diante do tombo provocado pelo coronavírus no ano passado permanece intacta.

No entanto, é improvável que os dados comerciais aliviem completamente as preocupações em relação à frágil recuperação da terceira maior economia do mundo, que sofreu um enorme golpe com o colapso do comércio global devido à pandemia no primeiro trimestre de 2020.

Dados do Ministério das Finanças japonês mostraram nesta segunda-feira que as exportações dispararam 16,1% em março em relação ao mesmo período do ano anterior, marcando o crescimento mais acentuado desde novembro de 2017. Esse resultado foi melhor do que um salto de 11,6% previsto por economistas em pesquisa da Reuters, após uma contração de 4,5% em fevereiro.

Os embarques para a China, maior parceira comercial do Japão, avançaram 37,2% no ano encerrado em março, liderados por metais não ferrosos e materiais plásticos, e também impulsionados por exportações mais fortes de máquinas semicondutoras.

