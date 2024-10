Exportações do Japão em setembro caem 1,7%, ante aumento de 5,5% em agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 7:26 Para compartilhar:

As exportações do Japão recuaram 1,7% em setembro, ante uma alta de 5,5% em agosto, segundo dados do Ministério das Finanças divulgados nesta quinta-feira (17). A queda foi motivada por uma diminuição dos embarques para a China e os Estados Unidos, principais parceiros comerciais do país. Analistas consultados pela FactSet projetavam uma redução de 0,85% no mês. O Japão registrou um déficit comercial de 294,3 bilhões de ienes, equivalente a US$ 1,97 bilhão, em setembro, o terceiro déficit mensal consecutivo. Fonte: Dow Jones Newswires.