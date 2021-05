Exportações do Japão dão salto anual de 38% em abril, puxadas por EUA e China

Dados do Ministério de Finanças japonês mostram que as exportações do país asiático saltaram 38% em abril ante igual mês do ano passado, acelerando significativamente em relação ao ganho de 16,1% verificado em março. O resultado também superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 32,1% no último mês.

Embarques para os EUA aumentaram 45,1% no período, devido principalmente à forte demanda por carros e autopeças.

Já as exportações para a China cresceram 33,9%, com destaque para equipamentos para a produção de semicondutores, carros e matérias primas não alimentares.

Veja também