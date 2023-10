Exportações do agronegócio somam em setembro US$ 13,71 bi, em linha com Set/2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2023 - 9:45 Compartilhe

Brasília, 16 – As exportações brasileiras de produtos agropecuários geraram receita de US$ 13,707 bilhões em setembro deste ano, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor dos embarques ficou praticamente estável ante o registrado em igual mês do ano passado, de US$ 13,703 bilhões. As exportações do agro corresponderam a 48,2% do comercializado pelo Brasil no mês, segundo a pasta.

Os embarques de soja em grão, milho e açúcar foram destaque nas exportações do agro em setembro, segundo análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais da pasta. De acordo com a secretaria, o desempenho de setembro foi influenciado pelo recuo de preços dos produtos exportados, o que foi compensado pelo maior volume comercializado, em virtude da safra recorde brasileira de grãos colhida na safra 2022/23.

A pasta destacou que a exportação de soja em grão atingiu recorde em volume em setembro, com 6,4 milhões de toneladas (+60% ante setembro de 2022) e receita de US$ 3,30 bilhões (+31,8% em um ano). “A participação da China nas aquisições da soja em grãos exportada pelo Brasil subiu para praticamente 80% do volume exportado no mesmo período do ano passado”, observou o ministério.

No milho, a China também se tornou o principal mercado importador do cereal brasileiro. As exportações do cereal cresceram 10,2% na comparação entre setembro deste ano e setembro do ano passado, somando US$ 1,98 bilhão em receita

O terceiro produto com desempenho positivo em setembro foi o açúcar. “Os preços internacionais do açúcar continuaram elevados em setembro, devido ao déficit hídrico registrado nas lavouras asiáticas e preocupações com uma possível quebra de safra. As exportações de açúcar brasileiro subiram quase 30%, para US$ 1,60 bilhão no mês. O incremento dos preços médios de exportação em 21,7% é o principal fator responsável pelo aumento do valor embarcado, embora também tenha havido expansão do volume exportado em 6,3%.”, observou o ministério. O maior importador do produto brasileiro foi a China, com US$ 309,85 milhões.

A importação de produtos agropecuários recuou 17,7% em setembro na comparação com igual mês do ano passado, somando US$ 1,317 bilhão, o equivalente a 6,7% do total internalizado pelo País no último mês.

Acumulado

De janeiro e setembro deste ano, as exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 126,22 bilhões, recorde histórico para o período, alta de 3,6% em relação a igual período do ano passado. “As vendas de soja em grãos e milho foram os produtos que mais contribuíram para o desempenho favorável no acumulado do ano.”, destacou o ministério.

As importações de produtos agropecuários recuaram 3,1% na mesma base comparativa, a US$ 12,492 bilhões. O saldo da balança comercial do agronegócio no acumulado do ano até setembro é positivo em US$ 113,729 bilhões, em comparação com US$ 108,981 bilhões registrados de janeiro a setembro do ano passado.

