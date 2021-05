Exportações do agronegócio paulista crescem 11,6% de janeiro a abril

São Paulo, 27 – Nos quatro primeiros meses de 2021, as exportações do agronegócio paulista apresentaram aumento de 11,6%, alcançando US$ 5,66 bilhões, enquanto as importações sofreram redução de 4,3%, totalizando US$ 1,55 bilhão; com esses resultados, obteve-se superávit de US$ 4,11 bilhões, montante 19,1% superior a igual período de 2020, informa a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Economia Agrícola (IEA/Apta).

As exportações totais do Estado de São Paulo, no período analisado, também apresentaram alta (+17,3%), somando US$ 15,31 bilhões. Ocorre que as importações registram US$ 21 bilhões, valor 12,4% superior ao verificado em 2020; essa conjunção de desempenhos resultou em um aumento de 0,9% no déficit comercial, que atingiu US$ 5,69 bilhões.

Os principais grupos nas exportações do agronegócio paulista foram setor sucroalcooleiro (US$ 1,78 bilhão, sendo que, deste total, o açúcar representou 86,4%, e o álcool, 13,6%), setor da soja (US$ 907,13 milhões), carnes (US$ 719,27 milhões, com a carne bovina perfazendo por 87,3%), sucos (US$ 515,39 milhões) e Produtos Florestais (US$ 496,13 milhões).

O agregado desses cinco grupos representou 78,1% das vendas externas setoriais paulistas. O café, grupo tradicional nas exportações paulistas, aparece na sexta colocação (US$ 239,88 milhões).

Na comparação entre o primeiro quadrimestre de 2021 e igual período do ano anterior, observam-se importantes variações nos valores exportados dos cinco grupos da pauta paulista, com aumentos para os grupos sucroalcooleiro (+37,4%), carnes (+8%) e sucos (18,2%), e quedas para soja (-9,4%) e produtos florestais (-9,7%).

