Exportações do agronegócio em julho batem recorde de US$ 15,44 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 8:41 Para compartilhar:

Brasília, 16 – As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram em julho o recorde de US$ 15,44 bilhões, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor é 8,8% superior ao obtido em igual mês do ano passado, o equivalente a um aumento de US$ 1,24 bilhão sobre os US$ 14,20 bilhões registrados um ano antes. Além de ser recorde para o mês de julho, o valor é o maior exportado no ano, segundo o Ministério. O setor respondeu por 50% dos embarques totais do País no último mês.

O desempenho das exportações do agronegócio em julho foi puxado, sobretudo, pelo aumento das vendas externas de soja, carnes, do complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e café, observou o ministério. Juntos, esses setores representaram 82,5% das exportações do agronegócio no último mês.

A pasta destacou que as exportações do complexo soja aumentaram 11,4% em relação a julho do ano passado, para 13,447 milhões de toneladas, enquanto a receita de carnes avançou 19,2%, para US$ 2,373 bilhões, especialmente de carne bovina e suína. “O desempenho excepcional da balança comercial do agronegócio em julho marcou o melhor resultado para este mês nos últimos anos. A estratégia de abrir cada vez mais mercados e fortalecer as relações diplomáticas tem permitido que produtos como soja, açúcar e carnes atinjam números históricos”, destacou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, na nota.

Em julho, o País desembolsou US$ 1,74 bilhão com a importação de produtos agropecuários, aumento de 25,4% ante igual mês de 2023. O resultado também foi recorde, puxado pelo aumento da internalização de insumos agropecuários, como fertilizantes (+22,5%) e produtos para nutrição animal (+12,4%).

Acumulado do ano

De janeiro a julho, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram US$ 97,80 bilhões, também recorde para o período, alta de 1% ante igual período do ano passado. “Produtos como açúcar de cana em bruto e soja em grãos tiveram aumento expressivo nas quantidades embarcadas, contribuindo para o resultado positivo”, observou o Ministério. Já a participação do agronegócio nas exportações brasileiras recuou levemente de 50,1% nos primeiros sete meses de 2023 para 49,3% no acumulado até julho deste ano.

Nos primeiros sete meses do ano, as importações de produtos agropecuários cresceram 15,8% em relação a igual período do ano anterior, para US$ 11,248 bilhões, equivalente a 7,6% do total internalizado pelo País no período. O saldo da balança comercial do setor ficou positivo em US$ 86,553 bilhões abaixo dos US$ 87,163 bilhões de igual período de 2023.