Exportações do agronegócio cresceram 8,8% em julho, para US$ 15,44 bilhões

As exportações do agronegócio brasileiro atingiram US$ 15,44 bilhões em julho, crescimento de 8,8% em base de comparação anual, estabelecendo novo recorde para o mês, aponta o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

De janeiro a julho, as exportações do agronegócio totalizaram US$ 97,80 bilhões, incremento de 1% em relação ao mesmo intervalo de 2023. No período, o setor representou 49,3% do valor total das exportações do País.

No mês passado, os principais setores que contribuíram para esse resultado foram: soja, carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e café. Juntos, eles representaram 82,5% das exportações do agronegócio em julho.

Os destaques desse resultado são: aumento nas exportações de soja em grãos para a China, que continua a ser o maior mercado para o produto brasileiro, além do crescimento expressivo de 19,2% nas exportações de carnes, com ênfase na carne bovina e suína.

As exportações de carne bovina, por exemplo, atingiram US$ 1,14 bilhão, um aumento de 34,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O volume exportado também foi recorde, com 265,7 mil toneladas, crescimento de 43,9% em comparação a julho de 2023. A China se destacou como o principal destino da carne bovina brasileira, respondendo por mais da metade do volume exportado, seguida pelos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Filipinas.

No acumulado dos últimos 12 meses, de agosto de 2023 a julho de 2024, as exportações do agronegócio brasileiro totalizaram US$ 167,41 bilhões, elevação de 3,2%.

Importações

As importações de produtos agropecuários também registraram crescimento em julho de 2024, subindo 25,4% e alcançando US$ 1,74 bilhão.

Além das importações de produtos agropecuários, houve aumento importações de insumos para o agronegócio: os fertilizantes, por exemplo, cresceram 22,5%, e de nutrição animal, que registrou um aumento de 12,4%, ambos considerados essenciais para a produção agropecuária.