Exportações de trigo soft da UE 2022/23 sobem 10% no ano após salto semanal

PARIS (Reuters) – As exportações de trigo soft da União Europeia até agora na temporada 2022/23 atingiram 13,35 milhões de toneladas, quase 10% acima do ritmo do ano passado, após um grande volume na semana passada, mostraram dados publicados pela Comissão Europeia nesta terça-feira.

O total do início da temporada em 1º de julho até 13 de novembro ficou 9,5% acima dos 12,19 milhões embarcados na mesma semana de 2021/22.

Também registrou-se um aumento semanal de 830.000 toneladas, acima do usual, em comparação com o total corrente relatado no relatório anterior da Comissão.

Os países exportadores da UE viram uma forte demanda no início da temporada em meio à interrupção da guerra nos suprimentos da Ucrânia e da Rússia, que os comerciantes dizem que continuam sendo enviados.

Uma análise dos dados da UE mostrou que a França segue como o principal país exportador de trigo soft da UE nesta temporada, com 5,46 milhões de toneladas embarcadas, seguida pela Romênia (1,70 milhão de toneladas), Alemanha (1,56 milhão de toneladas), Letônia (1,14 milhão de toneladas) e Polônia (1,07 milhão de toneladas).

As importações de milho da UE até agora em 2022/23 alcançaram 10,85 milhões de toneladas, mais que o dobro do volume do ano anterior de 4,77 milhões.

(Por Sybille de La Hamaide e Gus Trompiz)

