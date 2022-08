Exportações de soja e milho do Brasil avançam até 2ª semana de agosto

reuters 15/08/2022 - 16:06 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) -As exportações brasileiras de milho alcançaram 323,6 mil toneladas ao dia até a segunda semana de agosto, uma alta em relação à média diária de 197,1 mil toneladas registrada no mesmo mês do ano passado, mostraram dados do governo federal nesta segunda-feira.

O avanço na colheita da segunda safra do cereal, com perspectiva de produção volumosa, elevou o ritmo dos embarques do país. Na temporada anterior, as lavouras foram afetadas por seca e geadas, o que reduziu as exportações.

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o maior produtor e exportador global de soja embarcou 307,08 mil toneladas ao dia da oleaginosa nas duas primeiras semanas do mês, contra média diária de 294,7 mil em agosto do ano passado.

Em contrapartida, a Secex indicou queda nas vendas externas de petróleo, cuja média diária baixou de 308,28 mil para 251,8 mil toneladas no período.

Veja mais detalhes na tabela a seguir, em toneladas:

Volume até2ª Volume mês Média Média Variação%

semanaAgo/20 completoAgo/2 diáriaaté 2ª diáriamês **

22 021* semanaAgo/202 completoAgo

2 /2021*

soja 294.735,3

3.070.784,7 6.484.176,2 307.078,5 4,2

milho 4.335.763,0 197.080,1

3.236.287,6 323.628,8 64,2

café verde 172.424,5 7.837,5 -25,9

58.067,1 5.806,7

algodão 50.776,2 2.308,0 -21

18.222,2 1.822,2

açúcar 2.547.315,2 115.787,1

1.505.864,2 150.586,4 30,1

minério de ferro 34.683.354,1 1.576.516,1 -16,3

13.192.918,9 1.319.291,9

petróleo 6.782.173,9 308.280,6 -18,3

2.518.345,3 251.834,5

carne bovina 181.623,5 8.255,6

88.806,1 8.880,6 7,6

carne de aves 350.839,3 15.947,2

192.706,6 19.270,7 20,8

* O volume de agosto de 2021 se refere ao mês completo. O governo não divulga dados para comparação semanal.

** Variação por média diária.

(Reportagem de Nayara Figueiredo; edição de Letícia Fucuchima)