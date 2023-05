Exportações de soja, açúcar e café do Brasil avançam na 1ª semana de maio

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 15:23 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de soja do Brasil teve uma média diária de 682,5 mil toneladas na primeira semana de maio, alta de 41% na comparação com o total registrado ao dia no mesmo mês completo do ano passado, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta segunda-feira.

Os dados preliminares da Secex também apontam forte avanço nos embarques de café e açúcar no início de maio, assim como de minério de ferro e petróleo.

(Por Roberto Samora)

