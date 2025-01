Exportações de rochas brasileiras crescem 12% em 2024 e atingem US$ 1,26 bilhão

As exportações de rochas ornamentais do Brasil fecharam 2024 com um faturamento de US$ 1,26 bilhão, um crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior. O desempenho foi impulsionado pelo resultado histórico de dezembro, que somou US$ 125,3 milhões, alta de 64,1% em comparação com o mesmo mês de 2023. Segundo o Centrorochas, o avanço reflete as ações de internacionalização conduzidas pelo programa It’s Natural – Brazilian Natural Stone, em parceria com a ApexBrasil.

Apesar de não superar o recorde de 2021, quando as exportações atingiram US$ 1,34 bilhão, o setor mostra sinais de recuperação após quedas registradas em 2022 e 2023. Tales Machado, presidente do Centrorochas, destacou que, mesmo em um cenário de crise logística global, foram realizados investimentos em infraestrutura e ações para fortalecer a presença internacional das rochas brasileiras. A parceria com a ApexBrasil ampliou a participação do setor em eventos estratégicos e promoveu o relacionamento com importadores globais.

Os Estados Unidos mantiveram a posição de principal mercado para as rochas brasileiras, responsáveis por US$ 711 milhões do faturamento, um aumento de 16,86% em relação a 2023. China e Itália completam o ranking dos maiores clientes, com US$ 218,5 milhões e US$ 82,8 milhões, respectivamente. Além disso, o setor vem intensificando práticas ambientais responsáveis, como o projeto FiBRO, que transforma subprodutos do beneficiamento em insumos sustentáveis, e o EPD, que atesta a pegada ambiental das rochas naturais.

Em 2025, o setor planeja expandir sua presença global com eventos como a Marmomac Brazil, que ocorrerá de 18 a 20 de fevereiro no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento, resultado da união entre a Vitória Stone Fair e a prestigiada Marmomac da Itália, reforça a liderança brasileira no mercado de rochas ornamentais e promete impulsionar ainda mais as exportações do país.

Com informações Notícias de Mineração Brasil.