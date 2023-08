Exportações de petróleo da Arábia Saudita caíram 38,3% em junho na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 12:22 Compartilhe

A exportação de petróleo da Arábia Saudita caiu 38,3% em junho, na comparação anual, afirmou hoje sua autoridade geral de estatísticas (GaStat, na sigla em inglês). A queda vem após o governo do país ter cortado a oferta de petróleo para ajudar a sustentar os preços da commodity.

De acordo com o relatório da GaStat, apesar da queda no montante, o petróleo se tornou ainda mais importante para as exportações do país e hoje a commodity corresponde a 81% do valor total exportado, ante 79,1% em junho do ano passado.

A China emergiu como o principal parceiro comercial de mercadorias da Arábia Saudita, com exportações para a segunda maior economia do mundo representando 15,5% do total. Coreia do Sul e a Índia vêm logo atrás.

