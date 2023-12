Exportações de ovos crescem 99,9% em novembro na comparação anual, diz ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 9:20 Para compartilhar:

São Paulo, 12 – O Brasil exportou em novembro 788 toneladas de ovos, incluindo produtos in natura e processados, informou em nota a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número é 99,9% superior ao total exportado em igual mês do ano passado, com 394 toneladas. A receita das exportações em novembro deste ano alcançou US$ 1,999 milhão, valor 36,4% maior do que o resultado registrado em 2022, com US$ 1,465 milhão.

No acumulado do ano de janeiro a novembro, os embarques de ovos totalizaram 24,5 mil toneladas, volume 170,5% superior ao total registrado em igual período de 2022, com 9,043 mil toneladas. Em receita, o resultado do período atinge US$ 60,7 milhões, 187,4% superior ao total registrado de janeiro de a novembro de 2022, com US$ 21,122 milhões.

