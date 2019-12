Hong Kong, 20 – As exportações de óleo de palma da Malásia recuaram 14%, a 819.896 toneladas, no intervalo de 1º a 20 de dezembro em relação ao igual período do mês anterior, estimou a companhia de inspeção de cargas AmSpec Agri Malaysia. Já a SGS Malaysia Bhd estimou que as vendas externas do produto no período somaram 837.873 toneladas, recuo de 10,2% na comparação mensal. Fonte: Dow Jones Newswires