Exportações de minério do Brasil crescem 7,5% em abril; receitas dobram

RIO DE JANEIRO (Reuters) – As exportações de minério de ferro do Brasil somaram 25,8 milhões de toneladas em abril, alta de 7,5% ante um ano antes, enquanto os preços da commodity também cresceram de forma expressiva diante de uma demanda firme da China, apontaram dados do governo nesta segunda-feira.

Um dos maiores exportadores globais de minério de ferro, o Brasil vendeu a commodity em abril por um valor médio de 129,8 dólares por tonelada, ante 67,6 dólares por tonelada no mesmo mês do ano passado, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Com isso, as vendas externas de minério de ferro somaram 3,3 bilhões de dólares em abril, ante 1,6 bilhão de dólares um ano antes.

O cenário é explicado por uma forte demanda da China, cuja economia está em recuperação após o baque devido ao novo coronavírus. O governo chinês tem também lançado estímulos para incentivar as atividades econômicas no país, um grande consumidor de commodities.

O cenário tem beneficiado a mineradora Vale, uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, cujas vendas cresceram quase 15% no primeiro trimestre. No período, a mineradora registrou ainda um prêmio de mais de 8 dólares por tonelada pelo produto.

As exportações de petróleo pelo Brasil, por sua vez, cresceram 0,9% em abril, versus um ano antes, para 6,7 milhões de toneladas, segundo a Secex.

O valor médio das exportações foi de 406,3 dólares por tonelada, ante 274,7 dólares em abril de 2020, com os embarques resultando em divisas de 2,7 bilhões de dólares no mês passado.

(Por Marta Nogueira)

