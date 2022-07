Exportações de milho do Brasil disparam até 3ª semana em julho

SÃO PAULO (Reuters) – As exportações de milho do Brasil atingiram 174,6 mil toneladas por dia até a terceira semana deste mês, um forte avanço em torno de 93% em relação à média diária de 90,5 mil toneladas embarcadas pelo país em julho do ano passado, mostraram dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira.

O movimento ocorre em meio à colheita da segunda safra do cereal, com aumento da disponibilidade de grãos para embarque. No ano passado, as lavouras de milho foram afetadas por seca e geadas.

A soja, principal produto da pauta exportadora do país, atingiu média diária de 456,8 mil toneladas no período, contra 394,07 mil em julho de 2021.

Para o açúcar, os embarques atingiram média diária de 160,9 mil toneladas até a terceira semana deste mês, versus 112,2 mil toneladas no mesmo comparativo.

(Por Letícia Fucuchima e Nayara Figueiredo)