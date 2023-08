Exportações de joias Made In Italy crescem 18% no 1º trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 7 AGO (ANSA) – As joias italianas são cada vez mais apreciadas no exterior: segundo os dados de um relatório de mercado do banco italiano Intesa Sanpaolo, o setor registrou crescimento no primeiro trimestre de 2023, principalmente graças ao volume de exportações.

O envio de joias para outros países totalizou, entre janeiro e março, 2,1 bilhões de euros (R$ 11,3 bi), aumento de 17,7% em valor e de 4,4% em quantidade em relação ao mesmo período de 2022.

Os números foram puxados para cima principalmente pela demanda do mercado chinês, enquanto a Índia registrou queda de pedidos, especialmente por causa da alta do preço local do ouro.

Nos EUA, a demanda registrou leve redução de 4%, enquanto nos demais países da Europa os índices ficaram estáveis.

Alguns dos aumentos mais significativos foram registrados na Turquia (65%) e na Irlanda (21%).

Os números reafirmam a estabilização do setor de ourivesaria Made In Italy, com bons resultados mesmo diante do cenário complexo e incerto de 2023, em meio a temores ligados ao conflito entre Rússia e Ucrânia e a persistência da inflação alta em diversas regiões do mundo. (ANSA).

