Exportações de grãos da Ucrânia via Polônia aumentam 50%, diz ministro

VARSÓVIA (Reuters) – Cerca de 450.000 toneladas de grãos ucranianos estão sendo transportadas via Polônia mensalmente, mais de 50% a mais do que o registrado no meio do ano, disse o ministro da infraestrutura da Polônia na quarta-feira, enquanto Varsóvia ajuda o país vizinho a aumentar suas exportações de alimentos.

A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de grãos e oleaginosas e um bloqueio russo de seus portos depois que Moscou invadiu o país em fevereiro levou a uma busca por rotas alternativas.

Após um bloqueio de quase seis meses, três portos ucranianos do Mar Negro foram desbloqueados no final de julho, sob um acordo entre Moscou e Kiev mediado pelas Nações Unidas e a Turquia.

Mas o apoio russo ao pacto vacilou nas últimas semanas, na medida em que Moscou se retirou temporariamente do acordo no final de outubro, levantando questões sobre o futuro de longo prazo do acordo, que foi prorrogado por 120 dias em meados de novembro.

“Nas chamadas vias solidárias, cerca de 452 mil toneladas de grãos (ucranianos) são atualmente transportadas pelo território da Polônia, mais de 50% a mais do que no meio do ano”, disse Andrzej Adamczyk.

“Comparado a outubro do ano passado, o aumento no transporte de grãos no mesmo período de 2022 é de mais de 16 vezes”, acrescentou.

(Por Anna Koper)

