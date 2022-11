Exportações de grãos da Ucrânia estão lentas após extensão de acordo com a Rússia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/11/2022 - 10:27 Compartilhe

ISTAMBUL (Reuters) – As exportações de grãos da Ucrânia registraram lentidão depois que um acordo mediado pela Organização das Nações Unidas foi estendido na semana passada para ajudar a aliviar a fome global, e um enviado ucraniano colocou parte da culpa na relutância da Rússia em acelerar as inspeções de navios.

Desde que o acordo foi estendido para além de 19 de novembro, não mais do que cinco navios por dia partiram da Ucrânia, mostram dados da ONU, abaixo das semanas e meses anteriores, quando até 10 partiram.

Um porta-voz da ONU, Ismini Palla, disse que os fluxos de embarcações foram afetados pela incerteza passada sobre a extensão do acordo, más condições climáticas de Istambul para inspeções e uma rotação de novos funcionários e inspetores em um Centro de Coordenação Conjunta (JCC).

Desde o início do acordo, em julho, quase 12 milhões de toneladas de grãos e alimentos foram exportados a bordo de 491 navios. Mas os movimentos desaceleraram este mês, em parte devido à incerteza entre os transportadores e seguradoras sobre se a Rússia concordaria em estender o acordo.

Um total de 27 navios zarpou da Ucrânia nos sete dias até 23 de novembro, em comparação com 36 na semana anterior e 38 entre 27 de outubro e 3 de novembro. 2. Apenas oito partiram entre 3 e 9 de novembro, logo após a Rússia suspender brevemente sua participação no acordo, restringindo as viagens com destino à Ucrânia.

