Exportações de grãos da Ucrânia caem 30,6% para 15,1 mi t no acumulado de 2022/23

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 11:33 Compartilhe

KIEV (Reuters) – A Ucrânia exportou cerca de 15,1 milhões de toneladas de grãos até agora na safra 2022/23, uma queda de 30,6% em relação ao mesmo estágio da temporada anterior, mostraram dados do Ministério da Agricultura nesta segunda-feira.

Dados do ministério mostraram que as exportações até agora na temporada 2022/23 (julho a junho) incluíram 5,7 milhões de toneladas de trigo, 8,1 milhões de toneladas de milho e 1,2 milhão de toneladas de cevada.

O governo disse que a Ucrânia pode colher entre 50 milhões e 52 milhões de toneladas de grãos este ano, abaixo do recorde de 86 milhões de toneladas em 2021 devido à perda de terras para as forças russas e menores rendimentos.

As exportações de grãos caíram desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro e fechou os portos de seu vizinho no Mar Negro, elevando os preços globais dos alimentos e provocando temores de escassez na África e no Oriente Médio.

Três portos do Mar Negro foram desbloqueados no final de julho sob um acordo entre Moscou e Kiev que foi intermediado pela ONU e a Turquia.

(Por Pavel Polityuk)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias