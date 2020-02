Exportações de genética avícola caem 37,2% em janeiro, diz ABPA

São Paulo, 20 – As exportações brasileiras de ovos férteis e material genético avícola alcançaram 1.194 toneladas em janeiro deste ano, 37,2% a menos do que no mesmo mês de 2019. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

O diretor-executivo da ABPA, Ricardo Santin, afirma que o recuo se deve à maior demanda interna por carne.

“Com o incremento das exportações brasileiras de carne de frango, o Brasil vem priorizando o alojamento de aves de corte. Este efeito já era esperado para atender as demandas dos mercados interno e externo por proteína animal”, disse ele em comunicado.

No mês de janeiro, os embarques de ovos férteis tiveram recuo anual de 38,2%, chegando a 1.121 toneladas.

As receitas caíram 40,1% no período, para US$ 4,834 milhões. Já as exportações de material genético tiveram queda anual de 16% no mês, para 73 toneladas; a receita caiu 33,7%, para US$ 4,313 milhões.